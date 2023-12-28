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Минобороны: российские военные за сутки сбили три украинских Су-25

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Минобороны: российские военные за сутки сбили три украинских Су-25

Российские военные за сутки сбили в зоне СВО три украинских штурмовика Су-25, сообщили в Минобороны РФ.«”Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области”, – говорится в ежедневной сводке ведомства.

Кроме того, в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 33 украинских беспилотника, отметили в министерстве.

Радио Sputnik ранее писало о начале новой фазы наступления российских войск под Авдеевкой в ДНР.

Взято отсюда.

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