Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ на Южнодонецком направлении и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.«

"На Южнодонецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Также в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", – говорится в ежедневной сводке ведомства.

Уточняется, что за сутки на указанном направлении противник потерял до 110-и военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронемашины и три автомобиля.

Ранее радио Sputnik сообщило, что экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по позициям и технике ВСУ.

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