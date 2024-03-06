Минобороны впервые сообщило, что ВС РФ сбили авиабомбу Hammer

Минобороны РФ в ежедневной сводке впервые заявило о сбитой силами российской ПВО управляемой авиабомбе Hammer французского производства.«

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Минобороны РФ также отметило, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 135 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Радио Sputnik ранее сообщило, что российские войска уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении.

Взято отсюда.