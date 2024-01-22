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Минобороны: ВС РФ уничтожили военную технику ВСУ в 103-х районах

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Минобороны: ВС РФ уничтожили военную технику ВСУ в 103-х районах

Военнослужащие ВС РФ уничтожили два полевых склада боеприпасов и военную технику ВСУ в 103-х районах, сообщило Министерство обороны РФ.«

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 103-х районах", – говорится в сводке оборонного ведомства.

Средствами ПВО сбит украинский самолет Су-25, уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов в десяти населенных пунктах.

Радио Sputnik сообщало, что Минобороны РФ раскрыло детали штурма села Веселое.

Взято отсюда.

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