Военнослужащие ВС РФ уничтожили два полевых склада боеприпасов и военную технику ВСУ в 103-х районах, сообщило Министерство обороны РФ.«

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 103-х районах", – говорится в сводке оборонного ведомства.

Средствами ПВО сбит украинский самолет Су-25, уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов в десяти населенных пунктах.

Радио Sputnik сообщало, что Минобороны РФ раскрыло детали штурма села Веселое.

Взято отсюда.