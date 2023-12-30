Минобороны: ВСУ ударили по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении

ВСУ нанесли неизбирательный удар по Белгороду ракетами “Ольха” с запрещенной кассетной частью и снарядами чешского РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ.«

"Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны подчеркнули, что средствами ПВО ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены.

“Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по городу Белгород. В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек”, – отметили в оборонном ведомстве.

Радио Sputnik также писало, что ВСУ повредили ЛЭП и порядка 20 домовладений в Белгородской области.

Взято отсюда.