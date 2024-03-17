Минобороны: за ночь над Россией были нейтрализованы 35 беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.«”В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (четыре БПЛА), Белгородской (три БПЛА), Калужской (два БПЛА), Орловской (один БПЛА), Ростовской (один БПЛА), Ярославской (четыре БПЛА) и Курской (три БПЛА) областей, Краснодарского края (17 БПЛА)”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне радио Sputnik сообщало, что российская система ПВО за сутки уничтожила свыше 100 дронов ВСУ.

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