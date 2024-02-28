реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Минюст Латвии пригрозил наказанием за участие в выборах президента РФ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Минюст Латвии пригрозил наказанием за участие в выборах президента РФ

Участие в голосовании на выборах президента РФ в российском посольстве в Латвии приравняют к поддержке конфликта на Украине, заявила министр юстиции страны Инеса Либиня-Эгнере.«

"Мы не можем ограничить доступ в посольство тем российским гражданам, которые желают попасть на его территорию. Что и почему они делают там – это их отношения с государством, гражданами которого они являются", – приводит ее слова издание Baltija.

Однако в передаче “900 секунд” на телеканале TV3 министр обратила внимание на то, что желающим прийти на выборы следует учитывать положения уголовного кодекса Латвии, которым предусмотрена уголовная ответственность за оправдание войны. Значит, по ее словам, действия пришедших голосовать можно будет расценить как поддержку конфликта на Украине.

Либиня-Эгнере отметила, что латвийский МИД вместе с главами внешнеполитических ведомств Литвы и Эстонии подготовит совместную ноту протеста, где выразит свою позицию и осудит действия РФ.

Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК России создал 276 избирательных участков за пределами страны для грядущих президентских выборов. По данным члена ЦИК Павла Андреева, участки находятся в 143 иностранных государствах, добавляет URA.ru.

Ранее радио Sputnik писало, как Китай обозначил свою позицию по президентским выборам в России.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

В Новгородской области спасатели достали троих детей со льдины

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото Спасатели достали троих детей вместе…

Узнать больше

Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото Председатель СК РФ Александр…

Узнать больше

В Ставропольском крае потушили сухостой

Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото Пожарные ликвидировали горение…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp