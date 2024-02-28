Минюст Латвии пригрозил наказанием за участие в выборах президента РФ

Участие в голосовании на выборах президента РФ в российском посольстве в Латвии приравняют к поддержке конфликта на Украине, заявила министр юстиции страны Инеса Либиня-Эгнере.«

"Мы не можем ограничить доступ в посольство тем российским гражданам, которые желают попасть на его территорию. Что и почему они делают там – это их отношения с государством, гражданами которого они являются", – приводит ее слова издание Baltija.

Однако в передаче “900 секунд” на телеканале TV3 министр обратила внимание на то, что желающим прийти на выборы следует учитывать положения уголовного кодекса Латвии, которым предусмотрена уголовная ответственность за оправдание войны. Значит, по ее словам, действия пришедших голосовать можно будет расценить как поддержку конфликта на Украине.

Либиня-Эгнере отметила, что латвийский МИД вместе с главами внешнеполитических ведомств Литвы и Эстонии подготовит совместную ноту протеста, где выразит свою позицию и осудит действия РФ.

Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК России создал 276 избирательных участков за пределами страны для грядущих президентских выборов. По данным члена ЦИК Павла Андреева, участки находятся в 143 иностранных государствах, добавляет URA.ru.

Ранее радио Sputnik писало, как Китай обозначил свою позицию по президентским выборам в России.

Взято отсюда.