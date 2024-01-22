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Мирошник: нам нужны имена всех, кто участвовал в ударе по Донецку

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Мирошник: нам нужны имена всех, кто участвовал в ударе по Донецку

ВСУ совершили преднамеренный удар по мирным жителям Донецка осколочными снарядами, целью было уничтожить как можно больше людей, считает посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Погибли 27 человек, 26 пострадали.«”По Текстильщику были выпущены, по нашим данным, и это сейчас подтверждается Следственным комитетом, больше десятка снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. Это осколочно-фугасные снаряды, скорее всего, они именно иностранного производства. <…> Абсолютно точно, что это преднамеренный удар по месту массового скопления. Все прекрасно знали этот рынок, он годами там существовал. И знали, когда наносить удар – воскресенье, 10 утра. Поэтому это был максимально выверенный, преднамеренный удар, который должен был повлечь за собой гибель мирных жителей”, – сказал Родион Мирошник в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По его словам, в этом районе нет ни одного объекта военного назначения.«”Нигде рядом там не находится даже подобие военных сооружений. Там нет ни складов, ни мест дислокации военнослужащих. Удар наносился со стороны Курахово, то есть позиции находились, скорее всего, в Александрополе”, – добавил Мирошник.

Все причастные к этому преступлению должны быть установлены, заявил посол по особым поручениям.«”Сейчас Следственный комитет ведет детальное расследование, есть поручение главы СК, потому что нам нужно выяснить все до последнего имена тех, кто в этом участвовал”, – заключил Родион Мирошник.

Программу слушайте здесь.СпецпредставительУдар ВСУ по Донецку и реакция международного сообщества11:04Спецпредставитель”Подготовка” к переговорам, запасы оружия и “стратегическая оборона” Киева11:33

Взято отсюда.

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