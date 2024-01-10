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Мирошник оценил мобилизационный потенциал Украины

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Мирошник оценил мобилизационный потенциал Украины

Мобилизационный потенциал Украины оценивается в три миллиона человек, однако киевский режим с помощью нового закона может увеличить резервы до десяти миллионов украинцев, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.«

"Если брать относительно здоровых мужчин в возрасте 18–60 лет и женщин военных специальностей, то эта цифра может составить 2,5–3 миллиона человек", – сказал посол "Известиям".

Мирошник отметил, что “рамка мобилизационного потенциала” в случае принятия изменений в законопроект о мобилизации остается неясной. Если власти Украины решат поставить на воинский учет всех женщин призывного возраста, то мобилизационные резервы увеличатся до десяти миллионов, уточнил посол.

При этом он добавил, что мотивированный и готовый мобилизационный резерв Украины представляет собой “практически ноль с небольшим зазором”, пишет телеканал “360”.

Радио Sputnik также сообщало, что Верховная рада Украины зарегистрировала пять версий нового законопроекта о мобилизации.

Взято отсюда.

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