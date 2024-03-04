Мирошник: ВСУ маскируют кассетные боеприпасы под “колокольчики”

Украинские войска сбрасывают с беспилотников на российскую территорию кассетные боеприпасы различной формы, некоторые из них замаскированы под “фонарики” или “колокольчики”, рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько призвал население при обнаружении подобных предметов не поднимать их, сообщать компетентным органам, а также по возможности огораживать место обнаружения.«”Это то, что называется “колокольчики”. Очень похоже на электрический патрон для лампочки, так эта штука выглядит. Это кассетный боеприпас, которым достаточно массированно забрасывается и Горловка, и Донецк, и Ясиноватая. Опасность этой штуки заключается в том, что неизвестно, когда она взорвется. Может взорваться сразу, а может ждать годами. Может взорваться, если вы наступили где-то рядом или вообще без каких-либо видимых причин”, – сказал Родион Мирошник в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Чаще всего жертвами подобных боеприпасов становятся дети, обратил внимание Мирошник.«”В более чем 120 странах эти боеприпасы запрещены, тем не менее, американцы их радостно поставляют украинцам, а украинцы бьют по нашим городам. И у нас есть такие ситуации, когда его находил ребенок и оставался без рук или погибал”, – заключил посол по особым поручениям.

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Взято отсюда.