Его вдова рассказала, как семья переживает потерю

Вячеслав Семенов — многодетный отец, заботливый муж, красавец с огромными голубыми глазами и военный разведчик, который воевал в спецназе. На СВО боец ездил четыре раза и трижды возвращался домой живым. Первый раз уцелел в огненном мешке. Второй и третий — остался невредимым после ожесточенных боев в Луганской области. Во время четвертой командировки погиб. Его жена Кристина осталась одна с тремя детьми 2, 5 и 11 лет и говорит, что просыпается по утрам только ради них. От тяжелых мыслей ее спасают заботы и воспоминания о муже — в минуты отчаяния вдова говорит, что чувствует его присутствие и поддержку.

Кристина Семенова встретилась с корреспондентом TOLYATTY.RU и рассказала историю их любви и расставания.

«Напророчил троих детей»

Кристина говорит, что в семье не делили обязанности на мужские и женские — о детях супруги заботились на равных. В свободное от работы время Слава брал на себя обязанности по дому, нянчил и ухаживал за детьми. Готовили вместе, убирались и встречали гостей всегда тоже вдвоем.

Оставалось место и романтике. Муж увлек всю семью любимым хобби — мотоциклами, и время от времени катал Кристину, а потом и старшего сына на своем красном Kawasaki. Кристина говорит, что Слава баловал ее, и как только появлялась возможность, дарил цветы и подарки:

— Однажды когда Слава приехал в отпуск, принес мне огромный букет красных роз, длинных и очень душистых. Я тогда заставила розами все вазы, аромат стоял на весь дом. Мужу говорю: «Славик, ну зачем такие траты?» А он внимательно так на меня посмотрел и ответил: «Буду баловать тебя, пока жив». Как будто знал, что уйдет молодым.

«Попали в огненную ловушку»

Работал Вячеслав в стекольной компании, был там на хорошем счету. Но, когда началась СВО, решил туда ехать.

— Муж был по призванию военным. После срочной службы остался служить в армии по контракту. Любовь к погонам, военному делу, кажется, была у него в крови. Отец Славы был милиционером и погиб, когда ему было всего 2 года. Мама одна также поднимала троих детей. У Славы были еще старший брат и сестра, — рассказала Кристина.

Вячеслав, по признанию супруги, начал следить за ходом спецоперации, как только ее объявили. Но решение ехать принял, когда ВСУ обстреляли Белгородскую область.

— Я тогда попыталась его отговорить, но Слава остался непреклонным и так сказал: «Родная, я не смогу сидеть, сложа руки, и ждать, когда они придут сюда. Я должен защитить вас с детьми. Тогда он произнес свою коронную фразу: «Кто, если не я?» — говорит Кристина.

После отъезда Кристина постоянно была на связи с мужем. Слава уходил на задания и, когда возвращался, всегда сразу звонил домой. Расспрашивал о детях, смеялся, когда слышал об их проделках, говорил, что мечтает о тарелке щей, приготовленных Кристиной. От вопросов, что происходит там в горячей точке, уходил.

— Только потом, когда он вернулся домой, я случайно услышала, через какой он прошел ад. Под Красным Лиманом был большой бой. Слава в составе роты попал в окружение, в огненную ловушку, устроенную ВСУ. Когда всё закончилось, командир приказал выжившим ехать домой, отдыхать.

После небольшого перерыва Слава решил вернуться на СВО:

— О том, чтобы остаться, и речи быть не могло. Муж сказал, что только тот, кто видел всё своими глазами, прошел через весь тот ужас, способен его понять. Кстати, его родной брат к тому времени тоже ушел на СВО.

Третий раз Слава приехал домой по грустному поводу — поддержать семью после того, как в зоне СВО без вести пропал его родной брат Виталий. Во второй командировке они служили неподалеку друг от друга. Там они встретились и обнялись, как оказалось, в последний раз.

Виталий пропал без вести несколько месяцев назад. Сослуживцы говорят, что он погиб после жестокого боя. Но мы всё равно верим в лучшее и очень ждем его домой, — рассказывает Кристина.

Когда Кристина отправляла мужа в четвертую, как оказалось, последнюю командировку, сердце ее было не на месте. Ему предстояло ехать в ДНР. Прощался Слава так, будто знал, что уезжает навсегда:

— Перед отправкой муж очень хотел встретиться с моим отцом. Он ему сказал: «Сынок, ты обязательно вернешься!» А муж в ответ как-то грустно посмотрел и улыбнулся… Еще Слава настоял, чтобы мы съездили в деревню к моему дедушке, который болен раком. Он живет далеко. У нас нечасто получалось навестить его, тем более в отпуске времени всегда в обрез. Но тут муж был настойчив, мы быстро собрались и поехали. Вскоре, 30 сентября дедушка умер. Еще незадолго до отъезда Слава приблизил меня к себе, долго вглядывался, всё время повторяя: «Какая же ты у меня красавица! Не могу насмотреться на тебя».

«Пуля попала в сонную артерию»

В начале октября Слава уехал на передовую, а через несколько дней Кристина собрала ему посылку. Туда она вложила всё самое необходимое и письмо, которое написала от руки, надушила любимыми духами мужа. Но посылку Слава так и не получил — погиб 11 октября.

В день, когда Кристине принесли страшное известие о гибели мужа, стояла ясная осенняя погода. Она говорит, что неожиданно для себя решила перемыть все окна в квартире. Закончила, потом постирала и повесила шторы. И вдруг что-то ее заставило выйти на балкон. Она машинально глянула вниз и увидела военных, которые заходили в подъезд:

— Я всё сразу поняла. У меня подкосились ноги. Смутно помню, как мне позвонили, как я открывала дверь, кто мне говорил и какие слова звучали. Точно были «погиб смертью храбрых», а потом я сильно закричала, и меня выключило.

Кристине рассказали, что Вячеслав погиб в Донецкой области. Обстоятельства гибели она пока не знает:

— Знаю, что пуля попала в сонную артерию. Свекровь (она медик) сказала, что в таких случаях люди умирают быстро, всего за две минуты. Они как засыпают, не страдают.

«Осыпала гроб красными розами»

Груз-200 с телом супруга Кристина встречала у морга. Было дождливо, ждать пришлось несколько часов — машина с цинковым гробом приехала глубокой ночью:

— Гроб был зашит в деревянный ящик. Но я его гладила, говорила с мужем, прощалась и благодарила за всё. Спасибо ребятам, которые сопровождали груз-200. Они терпеливо ждали, когда я попрощаюсь со Славой, и только потом занесли гроб в морг. Уже оттуда его привезли на прощание через два дня.

Сама церемония прошла 23 октября и была многолюдной. Проститься с бойцом пришли сотни тольяттинцев, и зал Дома культуры был забит людьми. Гроб был со стеклянным окошком, близким родственникам дали возможность попрощаться со Славой:

— Когда я стояла в изголовье, то видела Славу, но до пояса. Сомнений не было — в гробу был мой муж, он лежал, одетый в военную форму. Будто спал.

Потом гроб закрыли, и в зал пустили всех пришедших проститься с бойцом. Похоронили его со всеми почестями на Аллее Славы в Тольятти.

— Я усыпала его могилу в изголовье красными розами, которые Слава любил дарить мне. Рядом — свободное место. Его выделили для брата Виталия. Но мы по-прежнему надеемся встретить его дома, живым, — говорит Кристина.

Был на похоронах и старший сын Семеновых — мальчику 11 лет.

— Он у меня сильный, мужественный. Учится в кадетском классе — решил быть как папа, военным. Средняя дочка еще ходит в детский сад. Ей я рассказала о гибели отца только недавно. А младшему всего 2 года. Он пока ничего не понимает и ждет папу домой. Думает, что Слава в командировке. Если честно, то я тоже так считаю — он уехал и вернется. Иначе бы просто сошла с ума, — признается многодетная мама.

Сейчас Кристина живет ради детей и говорит, что в последнее время даже окружила их гиперопекой. Заботы спасают ее от ужаса, который она переживает каждый день, едва открывает глаза. А еще с ней живет свекровь — женщины сблизились и помогают друг другу пережить утрату, обе мечтают об отдельной квартире для деток — семья живет в съемной:

— Я просыпаюсь каждый день в 05:30, по мне часы проверять можно. Встаю, сразу готовлю завтрак, бужу детей в школу, в сад, проверяю, всё ли у них на месте, пересчитываю всё, вплоть до карандашей в рюкзаках и шнурков на ботинках — лишь бы отвлечься от мыслей. Но бывают дни, когда никакие хлопоты не спасают. Боль накрывает волной, я чувствую, что тону в ней. Тогда начинаю пересматривать фотографии, смотрю на Славу, и постепенно меня отпускает, становится спокойнее. Как будто он рядом. 3 декабря было бы 12 лет как мы вместе. А потом возвращаются домой дети. Я обнимаю их, спрашиваю: «Как дела?», и смотрю в голубые-голубые глаза с длинными черными ресницами. В эти моменты мне тоже становится чуть легче, как будто Слава никуда не ушел и рядом с нами. Впереди новые хлопоты — в школе, где учился Слава, хотят поставить мемориальную доску в честь моего мужа. Дети должны помнить, что их отец был и остался героем.

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28.12.2023