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“Многое говорит о ситуации”. В Британии заговорили об истерике у Залужного

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"Многое говорит о ситуации". В Британии заговорили об истерике у Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впал в истерику во время выступления в Верховной раде во время обсуждения закона о мобилизации, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Он отметил, что сперва Залужный задал несколько достаточно спокойных вопросов, а после просто взорвался, заявляя, что у него не хватает солдат.«

"У него случилась истерика <…> Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у вот-вот случится нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о реальной ситуации на фронте", – сказал Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

Эксперт допустил, что столь эмоциональная реакция Залужного могла быть вызвана тем, что в результате массированных ударов ВС России погиб кто-то из его окружения.«”Мы видим, насколько разрушительными для морального духа солдат ВСУ были эти российские ракетные удары. И все это происходит на фоне того, как российские войска продолжают наступать. Такова реальность”, – заключил Меркурис.

Радио Sputnik накануне писало, как в Германии оценили возможности экстрадиции военнообязанных украинцев.

Взято отсюда.

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