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МО: армия России наносит упреждающие удары по ДРГ недалеко от госграницы

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МО: армия России наносит упреждающие удары по ДРГ недалеко от госграницы

Российские войска наносят упреждающие удары по украинским диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) недалеко от границы с Белгородской областью, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что удары по пунктам временной дислокации, живой силе и технике диверсантов из украинских формирований наносят летчики фронтовой авиации и артиллеристы группировки войск “Запад” ВС России.

На видео – точные попадания по траншеям ВСУ, разрушенные строения, в которых укрывались украинские боевики или базировалась используемая ими техника.

Ранее подразделения ВСУ предпринимали попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях, однако были разбиты.

Радио Sputnik сообщало, что в Белгородской области пресечены очередные попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию РФ.

Взято отсюда.

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