Продукцию компаний PepsiCo, Mars, Nestle уберут из торговых точек, находящихся на территории Министерства обороны Эстонии, заявил глава ведомства Ханно Певкур.
По его словам, некоторые западные компании не прекратили деятельность в России, а значит “поддерживают российскую экономику и военную машину”.
Так, в торговых автоматах, кафе и других торговых точках, подведомственных Минобороны Эстонии, будет прекращена продажа продукции PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International. В перечень вошли печенье, чипсы, мороженое и безалкогольные напитки, отмечает эстонская газета Postimees.«”Я понимаю, что указание прекратить предлагать продукцию PepsiCo, Mars, Nestle и других крупных корпораций в администрации Минобороны может вызвать некоторый дискомфорт, но многим продуктам можно найти альтернативы даже у эстонских производителей”, – заявил Певкур.
Ранее украинские СМИ писали, что Вооруженным силам Украины запретили закупать продукцию Pepsi, KitKat и Milky Way.
Радио Sputnik сообщало, что Киев включил Nestle в список “международных спонсоров войны”.
Взято отсюда.