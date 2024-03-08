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МО Эстонии решило отказаться от продукции Mars и Nestle из-за Украины

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МО Эстонии решило отказаться от продукции Mars и Nestle из-за Украины

Продукцию компаний PepsiCo, Mars, Nestle уберут из торговых точек, находящихся на территории Министерства обороны Эстонии, заявил глава ведомства Ханно Певкур.

По его словам, некоторые западные компании не прекратили деятельность в России, а значит “поддерживают российскую экономику и военную машину”.

Так, в торговых автоматах, кафе и других торговых точках, подведомственных Минобороны Эстонии, будет прекращена продажа продукции PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International. В перечень вошли печенье, чипсы, мороженое и безалкогольные напитки, отмечает эстонская газета Postimees.«”Я понимаю, что указание прекратить предлагать продукцию PepsiCo, Mars, Nestle и других крупных корпораций в администрации Минобороны может вызвать некоторый дискомфорт, но многим продуктам можно найти альтернативы даже у эстонских производителей”, – заявил Певкур.

Ранее украинские СМИ писали, что Вооруженным силам Украины запретили закупать продукцию Pepsi, KitKat и Milky Way.

Радио Sputnik сообщало, что Киев включил Nestle в список “международных спонсоров войны”.

Взято отсюда.

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