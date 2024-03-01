МО ФРГ не стало оценивать подлинность записи разговора офицеров бундесвера

В Министерстве обороны Германии не стали комментировать запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту, следует из ответа представителя пресс-службы ведомства на запрос РИА Новости.«”Благодарим вас за повторный запрос. Нам нечего добавить к нашему ответу от 10:41 утра”, – заявила спикер на просьбу информагентства подтвердить или опровергнуть подлинность записи, прикрепленной к запросу.

Ранее в пятницу в министерстве не стали комментировать новости о появлении записи разговора немецких военнослужащих, сославшись на то, что “в принципе” не реагируют на публикации в СМИ и их содержание.

До этого главред МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Позднее журналист обнародовала аудиозапись беседы представителей бундесвера.

Ранее в эфире радио Sputnik утечку прокомментировал эксперт Богдан Безпалько.

Взято отсюда.