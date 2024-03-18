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МО: летчики Су-34 нанесли удар бомбами М-62 по командному пункту ВСУ

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МО: летчики Су-34 нанесли удар бомбами М-62 по командному пункту ВСУ

Фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу украинских войск авиабомбами М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.«

"Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении в зоне проведения СВО", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщало, что ВС России уничтожили под Авдеевкой уничтожили автоколонну украинской армии, которая подвозила боеприпасы и продовольствие.

Взято отсюда.

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