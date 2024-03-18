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МО РФ: десантники взяли штурмом “опорник” ВСУ на Артемовском направлении

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МО РФ: десантники взяли штурмом "опорник" ВСУ на Артемовском направлении

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России провели успешный штурм опорного пункта ВСУ к северо-западу от Артемовска, улучшив положение подразделения, сообщили в Минобороны РФ.«”На Артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска”, – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщало, что ВС России уничтожили под Авдеевкой уничтожили автоколонну украинской армии, которая подвозила боеприпасы и продовольствие.

Взято отсюда.

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