реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

МО РФ назвало число ликвидированных иностранных наемников в зоне СВО

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

МО РФ назвало число ликвидированных иностранных наемников в зоне СВО

ВС России за два года с начала спецоперации уничтожили порядка шести тысяч иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, заявили в Министерстве обороны РФ.«

"Минобороны России продолжает отслеживание и персональную фиксацию всех иностранных наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях. С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5 962 иностранных наемников", – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как отмечает Минобороны, больше всего наемников потеряла Польша: прибыло 2 960 человек, уничтожено 1 497. На втором и третьем местах по числу убитых боевиков расположились Грузия и США: 561 и 491 человек соответственно.

Также были уничтожены наемники из Канады, Великобритании, Румынии и Германии – в совокупности порядка 3 000 человек. «”Стоит отметить, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших”, – подчеркнуло Минобороны.

Радио Sputnik сообщало, что следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 наемников.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Спутниковые «созвездия» могут серьезно разрушить магнитосферу, защищающую россиян от солнечной радиации

Спутниковые «созвездия» могут серьезно разрушить магнитосферу, защищающую россиян от…

Спутниковые группировки на орбите Земли могут стать угрозой для ее…

Убедиться в безопасности противогололедной смеси намерены сибирские депутаты

Убедиться в безопасности противогололедной смеси намерены сибирские депутаты

В Новосибирской области депутаты планируют проверить на безопасность противогололедную смесь…

Полностью исчезла опасная болезнь после пандемии коронавируса

Полностью исчезла опасная болезнь после пандемии коронавируса

Штамм гриппа Ягамато исчез из-за пандемии коронавируса, пишет “КП”. Грипп,…

В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов

В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов

Блины из пшеничной муки высшего сорта получаются тонкими и воздушными,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp