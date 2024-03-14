МО РФ назвало число ликвидированных иностранных наемников в зоне СВО

ВС России за два года с начала спецоперации уничтожили порядка шести тысяч иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, заявили в Министерстве обороны РФ.«

"Минобороны России продолжает отслеживание и персональную фиксацию всех иностранных наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях. С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5 962 иностранных наемников", – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как отмечает Минобороны, больше всего наемников потеряла Польша: прибыло 2 960 человек, уничтожено 1 497. На втором и третьем местах по числу убитых боевиков расположились Грузия и США: 561 и 491 человек соответственно.

Также были уничтожены наемники из Канады, Великобритании, Румынии и Германии – в совокупности порядка 3 000 человек. «”Стоит отметить, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших”, – подчеркнуло Минобороны.

Радио Sputnik сообщало, что следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 наемников.

Взято отсюда.