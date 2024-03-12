Украинские ДРГ потеряли 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера при попытке атаковать приграничные территории России, сообщили в Минобороны РФ.

Во вторник утром стало известно, что российские военнослужащие совместно с сотрудниками пограничной службы ФСБ пресекли попытку киевского режима осуществить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей.

В результате слаженных действий бойцов и пограничников, продолжили в ведомстве, в окрестностях населенного пункта Нехотеевка Белгородской области уничтожено до 45 боевиков и два танка.

В то же время ударами фронтовой авиации, подразделений артиллерии в координации с операторами БПЛА “Ланцет” в районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области ликвидировано до 60 украинских террористов и четыре пикапа, уточнили в министерстве.

Кроме того, на приграничной территории со стороны Украины возле населенного пункта Сподарюшино Белгородской области в результате операции прикрытия госграницы ударами авиации с применением ПТУР “Вихрь” уничтожены еще более 100 боевиков, пять танков, три американские БМП Bradley и два автомобиля.

Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине, уточнили в российском Минобороны.

Террористические формирования были отброшены в результате активных действий подразделений прикрытия Западной группировки войск и пограничников, нарушения госграницы не допущено, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Радио Sputnik также писало, что американские СМИ раскрыли причину потери ВСУ танков Abrams в зоне боевых действий.

Взято отсюда.