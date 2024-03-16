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МО РФ: российские военнослужащие нанесли удар по цеху сборки дронов ВСУ

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МО РФ: российские военнослужащие нанесли удар по цеху сборки дронов ВСУ

Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили украинский цех сборки беспилотников в Сумской области и четыре пункта управления дронами, сообщило Министерство обороны РФ.«”Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Конотоп Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований “Лють” и “Цунами” в районе города Одесса, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 149 районах”, – говорится в сводке ведомства.

Также отмечается, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 108 украинских дронов, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 боеприпасов системы Vampire чешского производства, а также по снаряду, которые были выпущены из систем HIMARS и “Град”.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские военные пресекли попытку проникновения диверсантов из Сумской области Украины.

Взято отсюда.

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