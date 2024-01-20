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МО РФ: российские военные отразили 10 атак штурмовиков ВСУ под Купянском

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МО РФ: российские военные отразили 10 атак штурмовиков ВСУ под Купянском

Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили на Купянском направлении 10 атак штурмовиков ВСУ и бригады теробороны, противник потерял до 150 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями при поддержке артиллерийских частей отразили пресекли атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны около населенных пунктов Синьковка и Крахмальное Харьковской области, а также Терны в Донецкой Народной Республике.

В то же время за истекшие 24 часа на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск “Центр” при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады спецназначения ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.«

"Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", – уточнили в министерстве.

Накануне Министерство обороны РФ проинформировало, что на Купянском направлении ВСУ потеряли более 560 человек, восемь боевых бронемашин и 26 автомобилей.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало, сколько украинских солдат взяли в плен российские военнослужащие при штурме позиций ВСУ под Купянском.

Взято отсюда.

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