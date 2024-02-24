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МО РФ: в ходе операции в Авдеевке ВСУ отброшены минимум на 10 километров

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МО РФ: в ходе операции в Авдеевке ВСУ отброшены минимум на 10 километров

ВС России в ходе операции по освобождению Авдеевки отбросили украинские войска с занимаемых позиций более чем на десять километров, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск “Центр” в зоне СВО. Министр заслушал доклады командующего и офицеров штаба. «

"Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ночь на субботу 17 февраля российские силы установили полный контроль над Авдеевкой. Освобождение населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима, заявили в Минобороны РФ.

Радио Sputnik ранее писало, что военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без приказа.

Взято отсюда.

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