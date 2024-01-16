МО: силы ПВО за ночь нейтрализовали несколько БПЛА над территорией РФ

Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.«

"В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Радио Sputnik сообщало, что в Воронеже введен режим ЧС после атаки дронов ВСУ.

Взято отсюда.