Киевские власти начали выплачивать деньги мобилизованным горожанам, сообщает интернет-издание “Страна.ua”.

Отмечается, что 473 военнослужащих, которые были мобилизованы после 1 декабря прошлого года, получили выплаты в размере 30 тысяч гривен (примерно 783 доллара).

В городской администрации уточнили, что речь идет о единоразовых выплатах.

Для получения выплаты мобилизованным киевлянам нужно предоставить в военкомат ряд документов: идентификационный код, паспорт или ID-карту, а также справку или банковскую выписку об открытии зарплатного счета.

Ранее колумбийские наемники, находившиеся в рядах ВСУ, рассказали о “тотальной коррупции” в украинской армии. По словам боевиков, до военнослужащих не доходят положенные им финансовые выплаты, добавляет телеканал “360”.

Радио Sputnik рассказало, в каких случаях, по словам депутата Рады Соломии Бобровской, военнослужащий ВСУ может вернуться с фронта.

Взято отсюда.