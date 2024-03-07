“Мобилизовать всё”. Бербок обратилась к союзникам Украины

. Для помощи Украине нужно мобилизовать всё необходимое, в том числе боеприпасы и дальнобойное оружие, а игнорировать этот факт безрассудно, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.«

"Тот, кто игнорирует тот факт, что сейчас необходимо мобилизовать всё, чтобы Украина могла достичь мира, поступает безрассудно. Если говорить конкретно, то это означает больше боеприпасов, противовоздушной обороны и дальнобойного оружия, чтобы Украина смогла обеспечить свое выживание", – приводит РИА Новости слова министра.

На совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, которая транслировалась телеканалом Phoenix, Бербок ушла от ответа на вопрос журналиста о том, что она думает о нежелании канцлера Германии Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине. Глава МИД ФРГ отметила, что есть вещи, которые не обсуждаются открыто на пресс-конференциях.

Ранее радио Sputnik рассказало, как немцы отреагировали на заявление Бербок с “угрозами” в адрес России.

Взято отсюда.