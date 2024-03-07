реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Мобилизовать всё”. Бербок обратилась к союзникам Украины

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Мобилизовать всё". Бербок обратилась к союзникам Украины

. Для помощи Украине нужно мобилизовать всё необходимое, в том числе боеприпасы и дальнобойное оружие, а игнорировать этот факт безрассудно, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.«

"Тот, кто игнорирует тот факт, что сейчас необходимо мобилизовать всё, чтобы Украина могла достичь мира, поступает безрассудно. Если говорить конкретно, то это означает больше боеприпасов, противовоздушной обороны и дальнобойного оружия, чтобы Украина смогла обеспечить свое выживание", – приводит РИА Новости слова министра.

На совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, которая транслировалась телеканалом Phoenix, Бербок ушла от ответа на вопрос журналиста о том, что она думает о нежелании канцлера Германии Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине. Глава МИД ФРГ отметила, что есть вещи, которые не обсуждаются открыто на пресс-конференциях.

Ранее радио Sputnik рассказало, как немцы отреагировали на заявление Бербок с “угрозами” в адрес России.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
8 марта в большинстве районов Алтайского края ожидается небольшой снег

8 марта в большинстве районов Алтайского края ожидается небольшой снег

Местами возможны метели Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 8 марта в…

Узнать больше
Завершился 743-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Завершился 743-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за…

Узнать больше
В Алтайском крае назвали самые «молочные» хозяйства

В Алтайском крае назвали самые «молочные» хозяйства

По данным за 2023 год лидером по продуктивности коров в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp