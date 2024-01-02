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Мобильную группировку РВСН перевооружили с “Тополей” на “Ярсы”

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Мобильную группировку РВСН перевооружили с "Тополей" на "Ярсы"

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов “Тополь” на новейшие “Ярсы”, сообщили в Минобороны РФ. «”Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК “Тополь” на “Ярс” завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения”, – приводит РИА Новости фрагмент заявления ведомства.

Отмечается, что в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный комплекс “Тополь-М”, обладающий достаточным эксплуатационным ресурсом.

Радио Sputnik сообщало, что правительство РФ продлило запрет на вывоз патронов и гильз.

Взято отсюда.

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