Детали мобилизации на Украине засекречены, поэтому депутаты Верховной рады будут рассматривать соответствующий законопроект без информации о происходящем в войсках, заявил нардеп Андрей Осадчук.

“Вопрос мобилизации является абсолютно засекреченным, потому что 90% депутатского корпуса не имеет доступа к военной тайне. В частности, в части, которая прямо касается формирования подразделений, дефицита, военных потерь, бюджета, военных планов и прочего… Этого наши депутаты не знают, но будут каким-то образом рассматривать и принимать законопроект”, – приводит слова Осадчука сайт украинского телеканала “Эспресо”.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог, шеф-редактор проекта “СОНАР-2050″ Семен Уралов.«”Никто не хочет быть крайним – это же очень непопулярные решения, за которые даже могут начать убивать. Речь не только о законе, там в целом идет закручивание гаек: обещают и счета уклонистов блокировать, одновременно (Владимир) Зеленский ездит по ближайшим странам, где много граждан Украины и ведет переговоры (о высылке уклонистов). Инициатив подобного рода много, вопрос в том, кто возьмет на себя политическую ответственность. На первом этапе перебрасывали (ответственность за законопроект) Зеленский и (главком ВСУ Валерий) Залужный. Не вышло переложить на Залужного, теперь перекладывают на Верховную раду”, – отметил политолог.

Законопроект в любом случае будет принят, пояснил он.«”Им всем пришлют соответствующее указание из посольства США. Кабмин Украины является точно таким же передаточным звеном, как и Верховная рада… Украина – полностью захваченное государство”, – сказал Семен Уралов.

Зеленский в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой обеспечить мобилизацию дополнительно 450–500 тысяч человек.

Позднее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации. В нем, в частности, предлагалось отменить отсрочку для инвалидов третьей группы, нижняя планка возраста снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал разногласия в парламенте и был отправлен на доработку.Прямой эфирСлепая и жестокая: в украинском парламенте рассказали о новой мобилизации13:17

Взято отсюда.