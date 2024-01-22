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“Моя совесть чиста перед Богом”. Трепова* сказала последнее слово

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"Моя совесть чиста перед Богом". Трепова* сказала последнее слово

Дарья Трепова*, обвиняемая в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, в последнем слове заявила, что ее совесть чиста перед Богом, сообщает РИА Новости.«

"Мне очень больно и стыдно, что моя наивность и доверчивость привели к таким катастрофическим последствиям… Мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось пережить такую боль и такой ужас… Я уже просила прощения у потерпевших. Одна из них сказала: "Бог простит". Я почувствовала в этом немного насмешку. Меня это задело, потому что я считаю себя верующим человеком, и мое состояние было спокойным, потому что я уверена, что перед Богом, по крайней мере, моя совесть чиста", – цитирует Трепову* корреспондент агентства.

Она еще раз заявила, что не знала о нахождении взрывчатки в статуэтке. Переписку с украинским журналистом Романом Попковым и неким Гештальтом, которые давали ей задания и переводили деньги, она не отрицает.

Трепова* обвиняется по трем статьям уголовного кодекса РФ: пункту “б” части 3 статьи 205 (теракт), части 4 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств) и части 4 статьи 327 (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления).

Радио Sputnik сообщало, что Трепова* попросила отправить дело о теракте в кафе на доследование.

Взято отсюда.

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