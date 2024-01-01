Потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут приближаться к 500 тысячам военнослужащих, такого мнения придерживается подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.«”Внезапно после летнего контрнаступления они просят дополнительно полмиллиона солдат, и это говорит о том, что <…> потери, вероятно, уже близки к этой цифре и, может, даже выше”, – поделился мнением эксперт в эфире своего блога на YouTube.

По словам отставного военнослужащего, на протяжении конфликта западные партнеры Киева старались замалчивать потери, которые понесла украинская армия или даже “говорить об удивительно низких цифрах”.

При этом подполковник добавил, что ВСУ не в состоянии начать новое контрнаступление ввиду нехватки “всего что только можно вообразить”.«

"Сейчас у нас есть косвенное подтверждение тому, что потери украинцев ошеломляюще высоки", – заключил Дэвис.

Радио Sputnik также писало, что Украину предупредили о неизбежной дальнейшей потере территорий.

Взято отсюда.