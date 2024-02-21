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“Может повториться”. СМИ пишут о последствиях взятия Авдеевки для ВСУ

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"Может повториться". СМИ пишут о последствиях взятия Авдеевки для ВСУ

Вооруженные силы Украины после отступления из Авдеевки могут столкнуться с очередными прорывами фронта и потерять контроль над другими населенными пунктами, пишет чешская газета iDNES.«”Среди военных аналитиков растут опасения в связи с тем, что падение Авдеевки может повториться и на других участках фронта”, – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

В публикации говорится, что украинская армия находится в самой критической фазе с первых месяцев войны.«

"Русские сейчас ощущают явное преимущество как в артиллерии, так и в воздухе. Напротив, украинские запасы вооружения, особенно пушек и боеприпасов к ним, поредели", – говорится в материале.

Радио Sputnik ранее писало, как в Киеве оценили заявление Пентагона о риске новых потерь ВСУ.

Взято отсюда.

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