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“Молюсь, чтобы они умерли”. Новозеландский медик о судьбе раненых ВСУшников

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"Молюсь, чтобы они умерли". Новозеландский медик о судьбе раненых ВСУшников

Военный медик из Новой Зеландии, подписавшая контракт с ВСУ, рассказала, что иногда молится о смерти раненых украинских солдат, которых на протяжении нескольких дней не удается вывезти с линии фронта. «

"У нас заканчиваются ресурсы и люди. У России есть вся артиллерия, у нас нет артиллерии, у России есть люди, у нас нет людей… и это стоит нам многих жизней", – сказала женщина-наемник в интервью радиостанции RNZ.

Она рассказала, что многие украинские военнослужащие получают на фронте осколочные ранения, контузии, тяжелые травмы, им приходится ампутировать конечности, распространены и психологические травмы.

По словам медика, в последнее время усилились сложности с эвакуацией раненых с линии фронта, ее часто приходится проводить по ночам.«”Иногда на протяжении двух или четырех дней у нас есть люди, которых мы даже не можем достать, которые все еще там и медленно умирают в течение нескольких дней. Я просто молюсь, чтобы они умерли, потому что мы ничего не можем с этим поделать”, – призналась медик.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой раненым украинским военнослужащим.

Взято отсюда.

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