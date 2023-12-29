Россия выведет на поле боя против украинской армии новую российскую гаубицу 2С35 “Коалиция-СВ”, пишет китайское издание Sohu.«

"Против американских самоходных гаубиц М109, французских CAESAR и самоходных реактивных установок HIMARS на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь", – говорится в материале.

Отмечается, что новая гаубица – “самая современная” артиллерийская установка с автоматизированной системой управления огнем, более высоким темпом стрельбы и лучшими оборонительными возможностями. Уникальной особенностью “Коалиции-СВ” является наличие двух стволов, способных производить 16 выстрелов в минуту, пишет автор.«”Можно ожидать, что постановка САУ на вооружение еще больше усилит боевые возможности российской артиллерии”, – подытоживается в материале.

Радио Sputnik писало, что ВС РФ готовятся к применению в зоне СВО новых смертоносных гаубиц.

Взято отсюда.