Призыв президента Латвии “разрушить” Россию напоминает сюжет басни “Слон и Моська”, сказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал нанести поражение России и “разрушить” ее.

“Украина должна победить, Россия должна потерпеть поражение. Russia delenda est!” – написал он в соцсети Х.

Фраза “Russia delenda est” является отсылкой к латинскому выражению “Carthago delenda est” (“Карфаген должен быть разрушен”), означающему призыв к борьбе с врагом.«”Никто не знает, что такое Латвия и как зовут ее президента, даже в Евросоюзе. Я думаю, если вы спросите даже какого-нибудь достаточно продвинутого в политических вопросах европейца, как зовут латвийского президента, то он будет долго вспоминать, где находится Латвия. Они кроме русофобии пока ничем неизвестны… Как можно всерьез воспринимать этого персонажа и его слова о том, что Россия должна быть разрушена? Давайте мы теперь скажем, что Латвия должна быть разрушена – но ее и так разрушают: она вымирает, люди оттуда уезжают, экономики там никакой не осталось. Русских они всячески пытаются оттуда выдавить, а они, наверное, давали львиную долю экономического прироста Латвии… Не нужно их заявления воспринимать всерьез. Они всё еще мыслят себя тевтонскими рыцарями – или кем там они себя воображают. Их заявления в адрес России – это Моська, лающая на Слона”, – так описал ситуацию сенатор в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Программу Андрея Клишаса слушайте здесь. Сенатор Клишас. Да, тот самыйЦель провокаций на выборах, страх Киева и гарантии Макрона17:04Сенатор Клишас. Да, тот самыйДонской юридический форум, фантомное золото Румынии и невыгодные соглашения17:33

Взято отсюда.