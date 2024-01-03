Из украинского плена были возвращены без обмена 75 российских военнослужащих из 248, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Минобороны России ранее сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ возвращены 248 российских военнослужащих. Они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения оборонного ведомства. «”Возвращены из украинского плена наши военнослужащие. Благодаря президенту Российской Федерации В.В. Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам сегодня вернулись на Родину из украинского плена 248 наших защитников! При этом, 75 российских военнослужащих возвращены без обмена. Ранее мною публиковалась информация о причинах приостановки обменных процессов”, – написала Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен поздравила родных и близких бойцов, вернувшихся из плена, а также тех, кто “боролся за спасение” военнослужащих.

По данным источника РИА Новости, освобождение этих 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов “после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков националистического формирования “Азов”*.

Радио Sputnik сообщало, что пленный ВСУшник призвал топить в Днепре “киевскую банду”.

Взято отсюда.