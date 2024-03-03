Москалькова: экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершена

Российская сторона завершила все экспертные процедуры по телам украинских военных, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она уточнила, что 29 февраля связывалась по этому вопросу со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Москалькова надеется, что фрагменты тел украинских военных будут переданы Киеву в ближайшее время.«”Со своей стороны Лубинец сказал, что они готовы принять. Наши процедуры экспертные завершились”, – сказала она РИА Новости.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит ВСУ недалеко от села Яблоново Белгородской области 24 января. Погибли 74 человека, среди них 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. СК РФ открыл уголовное дело по статье о теракте.

Украинская сторона официально не признает, что на борту Ил-76 были военнослужащие ВСУ. При этом Киев обратился к Москве с запросом о возвращении тел погибших.

Радио Sputnik сообщало, что в крушении Ил-76 заметили британский след.

Взято отсюда.