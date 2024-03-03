Москалькова рассказала о посещении военнопленных России и Украины

Омбудсмены России и Украины продолжают посещать военнопленных двух стран, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.«

"Эта информация многократно звучала…, о том что взаимное посещение осуществляется у нас с прошлого года и в настоящее время тоже ", – сказала омбудсмен РИА Новости в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что в Киеве заявили о готовности продолжать обмен пленными с Россией.

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