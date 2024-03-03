Москва раскрыла детали встречи замглавы МИД РФ со спецпредставителем КНР

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин встретился со спецпредставителем КНР, главой китайской делегации по украинскому урегулированию Ли Хуэем, стороны заявили о недопустимости ультимативных требований к Москве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. «”Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Галузин принял в Москве специального представителя правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии, главу китайской делегации по урегулированию кризиса вокруг Украины Ли Хуэя. Состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по тематике украинского кризиса”, – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Представители России и КНР отметили, что “продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к Москве и связанные с ними “диалоговые” форматы” не могут быть основой урегулирования конфликта и, наоборот, только вредят процессу.

Кроме того, стороны подчеркнули, что любые дискуссии о путях урегулирования украинского конфликта невозможны без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности.

Это уже второе турне Ли Хуэя, посвященное поиску решений для урегулирования украинского кризиса. В мае 2023 года спецпредставитель КНР посещал Россию, Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию, где обсуждал с представителями стран китайскую мирную инициативу.

Радио Sputnik накануне писало, какое условие для восстановления мира на Украине назвал федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Взято отсюда.