Обсуждаемый в США пакет помощи Киеву вряд ли поможет Украине избежать военной катастрофы, такого мнения придерживается аналитик Марк Эпископос.«

"Чего может достичь пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в свете мрачных реалий? <…> Хотя это и не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха, это, вероятно, даст ВСУ шанс выжить в ближайшие месяцы", – написал он в статье для Responsible Statecraft.

Эпископос отметил, что отсутствие финансовой помощи со стороны Вашингтона – не единственная проблема, которая существует на Украине.

В рядах ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава, продолжил он. По мнению аналитика, этот вопрос союзники Киева решить не в состоянии.«

"Это (нехватка военных – ред.) проблема, которую Запад не может решить без прямого военного вмешательства на Украину. <…> Ее крах впервые с начала российской спецоперации в 2022 году вполне вероятен", – приводит слова Эпископоса РИА Новости.

Радио Sputnik писало, как Пентагон может спасти Владимира Зеленского на фоне поступательного краха ВСУ.

Взято отсюда.