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“Мы были бы счастливы”. Зеленский захотел поддержки со стороны Азербайджана

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"Мы были бы счастливы". Зеленский захотел поддержки со стороны Азербайджана

В Киеве хотели бы, чтобы Азербайджан поддержал украинскую “формулу мира”, заявил Владимир Зеленский.«”Мы были бы счастливы, если бы Азербайджан поддержал нас в “формуле мира”. Есть государства до сих пор балансирующие, в частности в Латинской Америке и Африке. Мы работаем над тем, чтобы они работали на стороне мира”, – цитирует Зеленского РИА Новости.

Так на пресс-конференции он ответил на вопрос, какие страны, по его мнению, могли бы пополнить “список друзей Украины”.

Ранее радио Sputnik писало, когда Киев намерен через посредников передать Москве документ, касающийся “формулы мира” Зеленского.

Взято отсюда.

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