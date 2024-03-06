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“Мы быстро все восстановим”. Хуснуллин оценил состояние Авдеевки

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"Мы быстро все восстановим". Хуснуллин оценил состояние Авдеевки

Восстановление Авдеевки будет быстрым, но важно, чтобы линия фронта была отодвинута как можно дальше, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В минувшие выходные вице-премьер побывал в Авдеевке и по итогам поездки сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по возвращению электро- и водоснабжения.

Выступая на просветительском марафоне “Знание.Первые” в рамках Всемирного фестиваля молодежи в “Сириусе”, он отметил, что в Авдеевке на данный момент проживает около тысячи человек.«”Мне нужно было понять, как быстро мы ее (Авдеевку, – ред.) сможем восстановить и как быстро сможем подготовить к зимнему периоду… Мы посмотрели, ничего там страшного нет – как только линия (соприкосновения, – ред.) отодвинется, мы быстро там все восстановим”, – приводит РИА Новости слова Хуснуллина.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Ранее радио Sputnik рассказало, как Хуснуллин оценил восстановление Мариуполя.

Взято отсюда.

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