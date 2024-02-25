“Мы должны быть смелее”. Сунак призвал конфисковать российские активы

Британский премьер-министр Риши Сунак в статье для газеты The Sunday Times призвал западные страны проявлять больше смелости, принимая экономические меры против России.«”Мы должны быть смелее в нанесении ударов по российской военной экономике… И мы должны быть смелее в захвате сотен миллиардов замороженных российских активов”, – цитирует Сунака американский телеканал CNBC.

По его словам, Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотников и боеприпасов, а также в другой помощи.

Накануне радио Sputnik рассказало, какое заявление о судьбе замороженных активов РФ сделали лидеры стран G7.

Взято отсюда.