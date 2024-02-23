Украинская армия готовит новое контрнаступление в Черном море и зоне спецоперации, заявил Владимир Зеленский.«”Мы это сделаем”, – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Глава киевского режима утверждает, что это наступление “удивит” Россию.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой государства Владимиром Путиным заявил, что основной целью летнего контрнаступление ВСУ было возращение выхода к Азовскому морю. По словам главы оборонного ведомства, информацию о планируемой операции Генштаб ВС РФ получил в начале 2023 года от сил разведки.

Российский министр отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ понесли существенные потери в живой силе и технике. Шойгу отметил, что украинская армия потеряла 166 тысяч убитыми и ранеными, а также более 800 танков, почти 2 400 боевых бронированных машин разных.

Радио Sputnik также писало, что в офисе Зеленского анонсировали “нечто особенное” на 25 февраля.

Взято отсюда.