“Мы хорошо подготовлены”. Премьер Финляндии оценил “угрозу” со стороны РФ

Несмотря на отсутствие угрозы для Финляндии со стороны России, странам Евросоюза и НАТО нужно готовиться к любым сценариям, заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.«

"Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены. Однако, всем членам ЕС и НАТО нужно готовиться к любым возможным сценариям", – приводит РИА Новости его слова.

На пресс-конференции в Стокгольме по итогам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он подчеркнул, что ЕС нужны более прочные внешние границы.

Кроме того, финский премьер снова заявил о необходимости всесторонне поддерживать ВСУ и увеличить производство боеприпасов по примеру Финляндии. Орпо выразил надежду на то, что все страны ЕС поддержат Украину, в том числе Венгрия.

Радио Sputnik писало, что страны Балтии договорились о возведении линии обороны на границе с РФ.

Взято отсюда.