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“Мы им поперек горла”. Захарова высказалась о “пяти шагах” Кулебы

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"Мы им поперек горла". Захарова высказалась о "пяти шагах" Кулебы

Западная общественность слышит и знает об украинских обстрелах территорий РФ, и об этом свидетельствуют “пять шагов”, предложенных главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Украинский министр Дмитрий Кулеба ранее обозначил “пять шагов”, которые обязаны сделать западные страны “ради победы Украины”. В заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины, он призвал иностранные государства принять “комплекс мер”, в частности, ускорить поставки дополнительных систем ПВО, боевых дронов всех типов, а также принять решение по замороженным российским активам для нужд Украины и прекратить контакты с российскими дипломатами.«

"Если бы общественность не слышала, не было бы вчера заявлений так называемого министра иностранных дел Украины (Дмитрия) Кулебы. Он бы тогда не стал заявлять то, что он вчера заявил. Я не знаю, сколько времени они там вырабатывали это, но опубликовано это было в последние сутки, некие "пять шагов", которые необходимо (предпринять) мировому сообществу. Они (Киев) же другими категориями не мерят, мне кажется еще немного и они уже будут Галактику призывать поставлять им вооружение и поддерживать, пока они идентифицируют себя в рамках мирового сообщества", – сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Кулеба представил “классические” украинские формулировки. «

"Он (Кулеба) заявил, что необходимо предпринять пять шагов. Это классика и по форме, когда дается некая четкая формулировка, что нужно предпринять пять шагов, три действия, 15 мыслей подумать и сразу все изменится. И классика по содержанию, потому что, как всегда, с точки зрения Кулебы требуется побольше оружия, побольше денег, побольше политической поддержки, а пятым пунктом шло требование – изолировать российских дипломатов. Вот вам доказательство того, что мы им поперек горла… Потому что (на Западе, – ред.) слышат и не просто слышат, им это давно не нравится, их корежит", – подчеркнула Мария Захарова.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваОбстрелы Белгорода, международное право, расширение БРИКС, ожидания Европы08:04

Взято отсюда.

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