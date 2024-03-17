“Мы можем”. Макрон не исключил проведения операций против России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил проведение операций для “противостояния российским войскам” на Украине.«”Возможно, в какой-то момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам”, – цитирует Макрона РИА Новости.

“Сила Франции” заключается в том, что “мы можем это сделать”, добавил он в интервью газете Le Parisien.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Макрон пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине.

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