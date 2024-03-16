“Мы не боимся”. Белгородцы объяснили, почему голосуют, несмотря на обстрелы

Жители Белгорода рассказали, что считают своим долгом проголосовать на выборах президента России, несмотря на усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ.«

"Мы не боимся, мы проголосовали. Специально с сыном назначили время встречи, мы живем в разных местах. Встретились и пошли голосовать. Мы считаем это долгом своим", – сказала "Известиям" жительница города по имени Елена.

Горожанин Матвей сообщил, что решил прийти на избирательный участок, поскольку таким образом может более явно выразить гражданскую позицию, чем с помощью дистанционного голосования.

В отличие от него, Илья решил сделать свой выбор онлайн, ведь на улице сейчас не совсем безопасно, учитывая возможность атак со стороны украинских вооруженных формирований.

Андрей также сообщил, что вместе с семьей проголосовал онлайн. По его мнению, проведение выборов необходимо, а те, кто решил не голосовать, не проявляют свою гражданскую позицию.

Татьяна подчеркнула, что она и все ее знакомые отдали голоса на президентских выборах, “таким образом консолидировав общество”.

Радио Sputnik ранее сообщило, что российская система ПВО отразила новую массированную атаку ВСУ на Белгородскую область.

Взято отсюда.