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“Мы приближаемся к концу”. Турецкий политик о режиме Зеленского

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"Мы приближаемся к концу". Турецкий политик о режиме Зеленского

Время, которое Запад отвел Владимиру Зеленскому и киевскому режиму, подходит к концу, считает председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель.

Он выразил мнение, что “Зеленский и его команда” выбрали бороться с Россией “до последнего украинца”. При этом Сель подчеркнул, что это не желание граждан Украины и выбор лично главы киевского режима. Турецкий политик отметил, что Зеленский в этой ситуации лишь “послушный исполнитель”. «”Это выбор Запада. США с помощью НАТО дали Зеленскому и его команде тщетную надежду и заставили их поверить в себя. Но мы приближаемся к концу времени, отведенного Зеленскому”, – сказал Сель РИА Новости.

Он также добавил, что если бы Зеленский был немного умнее, то не стал бы совершать стратегическую ошибку – враждебно относиться к России.

Радио Sputnik также рассказало, как “клика Зеленского” относится к переговорам.

Взято отсюда.

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