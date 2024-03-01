“Мы с вами понимаем”. Зеленский оценил шансы ВСУ удержать Харьков

Украинская армия не сможет удержать Харьков, если у армейских подразделений не получится оттеснить от города ВС России, заявил Владимир Зеленский.«”Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно”, – сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Слова Зеленского приводит РИА Новости.

Радио Sputnik также писало, какие города, по мнению экс-главы генштаба чешской армии Йиржи Шедивы, может потерять Украина.

Взято отсюда.