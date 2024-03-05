МУС захотел арестовать двух высокопоставленных российских офицеров

Здание Международного уголовного суда в Гааге

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест командующего Дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине, следует из заявления суда.«

"Сегодня, 5 марта 2024 года, палата предварительного производства II Международного уголовного суда… выдала ордера на арест двух лиц – господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова – в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года", – приводит РИА Новости фрагмент заявления инстанции.

Как утверждает МУС, “есть разумные основания полагать”, что Кобылаш и Соколов “несут ответственность” за ракетные удары ВС России по энергетической инфраструктуре Украины.«

"Содержание ордеров объявлено секретным в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования", – отмечается при этом в заявлении.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта 2023 года также выдала ордера на “арест” президента РФ Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подобные действия МУС ничтожны с точки зрения права, Москва не признает юрисдикцию этого суда.

Позднее МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они были объявлены в розыск.

В июле прошлого года ведомство также объявило в розыск Томоко Аканэ, которая была среди судей МУС, вынесших неправомочные решения об “аресте” Путина и Львовой-Беловой.

Радио Sputnik писало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на безразличие МУС к судьбе детей в Газе.

Взято отсюда.