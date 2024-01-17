“Мысль абсурдна”. В США оценили шансы ВСУ начать новое наступление

Украинская армия не способна перейти в новое наступление даже в 2025 году, заявил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер.«”Смешно даже думать, что ВСУ смогут удержать оборону в 2024 году. <…> Мысль, что Украина собирается начать какое-то наступление в 2025 году, абсурда”, – отметил он.

В интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive он назвал попытку ВСУ совершить прорыв на передовой прошлым летом колоссальным провалом.

По словам эксперта, страны Запада уже не смогут вооружить и обучить украинцев на должном уровне даже к 2025 году, чтобы они могли что-либо противопоставить российской армии.«”Реальная опасность заключается в том, что украинцы потерпят поражение от русских в течение этого или следующего года. Это самый вероятный исход. Они отбросят ВСУ назад”, – подчеркнул Миршаймер.

Радио Sputnik также рассказало, какую позицию заняла российская армия в рейтинге огневой мощи по версии обозревателей сайта Global Firepower.

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